Травма полузащитника Валенсии Дениса Черышева, полученная в игре с Леганесом, оказалась несерьезной. Футболист сборной России отделался ушибом.

Травма полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, полученная в игре с "Леганесом", оказалась несерьезной. Футболист сборной России отделался ушибом.На 15 минуте Денис получил повреждение и был заменен. В связи с тем, что 27-летний россиянин подвержен травма, возникли опасения об его здоровье. Но, к счастью, повреждение не оказалось серьезным, и в ближайшем матче Черышев сможет выйти на поле."Это просто ушиб, который произошел в матче сборной. Сделали резонансную томографию — ничего страшного не оказалось. Просто повреждение мешало полноценно бегать и играть. Чтобы не мешаться на поле, он попросил замену, но в целом все в порядке", — приводит ТАСС слова отца футболиста Дмитрия Черышева.