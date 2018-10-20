Начальник отдела кадров ГИБДД задержан и помещен под домашний арест за использование служебной карты для заправки личного автомобиля.

Главный кадровик ГИБДД задержан.Дмитрий Скрябин злоупотреблял должностными полномочиями и использовал служебную карту для заправки личного транспорта.Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 и части 1 статьи 160 (Присвоение или растрата) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).Сейчас Скрябин находится под домашним арестом. Если его вину докажут, он будет наказан в соответствии с УК РФ, передает "Интерфакс".