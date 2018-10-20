На автодроме в Остине проходит заключительный 18-й этап Формулы 1 Гран-при США. Состоялась третья практика, в которой лучшим был немец Себастьян Феттель из команды Ferrari.

На автодроме в Остине проходит заключительный 18-й этап Формулы 1 Гран-при США. Состоялась третья практика, в которой лучшим был немец Себастьян Феттель из команды Ferrari.Феттель показал лучшее время, проехав круг за 1 минуту 33,797 секунды. Второй результат также у гонщика Ferrari финна Кими Райкконена. Третьим был британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.Выступающий за Williams Сергей Сироткин показал 17-й результат. Его напарник канадец Лэнс Стролл стал 16-м.