Конфликт на бытовой почве стал причиной убийства, произошедшего 20 октября на Азовской улице в Москве. Момент расправы попал в объектив камеры наблюдения, установленной у подъезда многоквартирного жилого дома.

Утром в субботу, 20 октября, мужчина зарезал своего знакомого у подъезда жилого дома на Азовской улице в Юго-Западном административном округе столицы.По данным СМИ, мужчины вместе снимали трехкомнатную квартиру, где кроме них проживали еще три женщины.Между жильцами возник конфликт на бытовой почве, после чего один из них достал нож и нанес оппоненту множественные ранения.От полученных травм пострадавший скончался.