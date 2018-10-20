На проходящем в Москве Кубке Кремля определились финалисты в мужском разряде. Борьбу за главный трофей поведут россиянин Карен Хачанов и француз Адриано Маннарино.

На проходящем в Москве Кубке Кремля определились финалисты в мужском разряде. Борьбу за главный трофей поведут россиянин Карен Хачанов и француз Адриано Маннарино.В полуфинале Карен Хачанов в трех партиях победил другого российского теннисиста Даниила Медведева 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Соперники провели на корте 1 час 47 минут. Ранее Адрианом Маннарино победил итальянца Андреаса Сеппи.Впервые с 2009 года в решающем поединке Кубка Кремля выступит российский теннисист. Хачанов в третий раз вышел в финал турнира АТП. В 2016 году в китайском Чэнду и в 2018-м во французском Марселе он одерживал победы.