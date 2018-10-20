Следствие, расследующее дело керченского стрелка предполагает, что Владислав Росляков, устроивший бойню в политехническом колледже Керчи, не менее полутора лет готовился к преступлению.

Следствие, расследующее дело "керченского стрелка" предполагает, что Владислав Росляков, устроивший бойню в политехническом колледже Керчи, не менее полутора лет готовился к преступлению."Он планировал это с января 2017 года", — цитирует РИА Новости свой источник в силовых структурах. Он подтвердил предварительные выводы следователей о том, что Росляков действовал в одиночку.Ранее высказывались предположения о том, что студент готовил преступление по наущению неизвестной группы лиц.В среду, 17 октября студент Керченского политехнического Владислав Росляков устроил стрельбу из дробовика турецкого производства в здании учебного заведения и привел в столовой действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате инцидента погиб 21 человек, включая пятерых преподавателей колледжа.Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Продавец оружейного магазина и врач-психиатр, выдававший справку перед покупкой оружия, отозвались о Рослякове как о нормальном человеке, не вызвавшем никаких подозрений.Позднее следователи обнаружили в окрестностях дома, где Росляков проживал с матерью, "полигон", где он тренировался взрывать самодельные бомбы.Похороны всех погибших пройдут в субботу и воскресенье. Тело Рослякова остается пока в морге. Родители не обращались в морг с просьбой выдать тело сына и даже не явились на его опознание.