Корни керченской трагедии психологи ищут теперь в детстве Владислава Рослякова. По словам учителей, ребенка ограничивали буквально во всем, включая общение со сверстниками. Мать, активистка секты Свидетели Иеговы (запрещена в России), вынуждала и сына жить по правилам запрещенной организации.

Корни керченской трагедии психологи ищут теперь в детстве Владислава Рослякова. По словам учителей, ребенка ограничивали буквально во всем, включая общение со сверстниками. Мать, активистка секты "Свидетели Иеговы" (запрещена в России), вынуждала и сына жить по правилам запрещенной организации. Люди, которым удалось оттуда вырваться, теперь размещают на своих страницах в соцсетях соболезнования родным погибших и уверяют, что все случившееся — последствия псевдорелигиозного воспитания.Так называемый молельный дом "Свидетелей Иеговы" (запрещена в России) в Керчи располагается по этому адресу. Небольшая одноэтажная постройка, затерявшаяся среди частного сектора в переулках города. Судя по всему, сектанты свои собрания тут не проводили давно. Территория изрядно поросла кустарником, а замок на калитке уже проржавел.Запустение и внутри места сбора иеговистов. Комнаты, где остались лишь пару вешалок, да псевдорелигиозный плакат. Но с закрытием единственного логова сектантов, о котором можно найти информацию в открытых источниках, дело "Свидетелей Иеговы" в городе жить не перестало, лишь ушло в подполье.В ряды сторонников запрещённой организации входила и мать устроившего стрельбу в политехническом колледже Владислава Рослякова — Галина. Это подтверждают и те, кто жил с ней рядом."Веры не нашей, какой-то там американской. Точно не могу сказать, знаю, что не нашей. Где-то они встречались, где-то ходили", — сообщил Алексей, сосед Галины Росляковой."Вышла, там горели книжки религиозные. Он еще их потушил. Книги сектантов. И говорят, что его мама входила в эту секту Рано утром они горели, в день трагедии", — рассказала Любовь Касперова, соседка Галины Росляковой.Мать-одиночка, которая работала санитаркой в онкодиспансере, наверняка мечтавшая о чём-то лучшем, для "Свидетелей Иеговы" была лёгкой жертвой. Говорят, что даже несколько раз брала с собой на собрания сына.Вот что рассказывает о методах обработки новичков один из бывших адептов секты, Сергей Марченко."Они влияют на психику человека. Сначала показывают мир в таких красках, что весь мир жесток, а здесь есть другая сторона. И вот на этой стороне, ты сможешь обрести вечное будущее, какое-то счастье", — говорит он."Свидетели Иеговы" и подобные им организации буйным цветом расцвели на полуострове ещё при Украине. Керчь исключением не стала. Когда Крым стал российским, финансирование прекратилось, адепты ушли в подполье, но связи с головными организациями в незалежной никуда не делись."Они считают себя гражданами единого теократического государства и соответственно, воевать могут только за свое государство, которого еще пока на Земле нет, но которое, когда спустится с неба армия Иеговы, то тогда начнется уничтожение. Они подчеркивают, что не пацифисты", — поясняет Александр Дворкин, эксперт по вопросам современного религиозного сектантства.На Украине "свидетели" и по сей день чувствуют себя вольготно. Сразу несколько подразделений в крупных городах, в том числе и в столице. В своё время так же было и в Керчи. Как выясняется, офисы различных сект буквально окружали Владислава Рослякова, в прямом смысле этого слова.Это здание с белыми колонными — районный дом культуры. Ещё совсем недавно здесь арендовали помещение последователи одной из деструктивных сект. А через дорогу от него тот самый политехнической колледж, где учился Росляков и куда он пришёл убивать.Логово сектантов было не только рядом с местом учёбы Рослякова. От дома, где он жил вместе с матерью, всего несколько шагов до ещё одного филиала псевдорелигиозных организации.Здесь их было сразу две — церковь "христиан веры евангельской "Хлеб жизни" (запрещена в России) и некая "методистская церковь" (запрещена в России). Сейчас остались только вывески, на дверях замок, здание пустует."Я был поражен, насколько город Керчь охвачен этим движением и разного толка, разного. И подозреваю, что они привлекали, они ходили по домам, носили литературу, бесплатно раздавали, скажем, так, очень так мягко стелили", — рассказывает протоиерей Валентин.Молитву за упокой погибших в Керченской трагедии сегодня возносят и в этом православном храме Жен Мироносиц. Он как раз напротив политехнического колледжа. Его настоятель отец Валентин одним из первых бросился на помощь раненым, сам развозил их по больницам. Настоятель говорит, если Владислав Росляков попал под влияние "Свидетелей Иеговы", то сектанты могли вложить в его голову самые страшные мысли."Видишь, ровесники тебя не воспринимают, не видят в тебе лидера. Ты им покажи. Не хотят тебя видеть таким, как ты есть, но сделай так, чтобы запомнили и надолго", — размышляет протоиерей Валентин.Связи Рослякова с различными деструктивными сектами наверняка уже проверяют следователи. Но официальных заявлений на этот счёт пока нет. Если же юноша действительно был адептом одной из подобных организаций, то дело о керченской трагедии может принять совсем другой оборот.