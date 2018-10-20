Ровно семь лет назад, 20 октября 2011 года, мятежники зверски убили многолетнего лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи. Убийство лидера Джамахирии стало поворотным моментом в истории страны. Из процветающего государства Ливия превратилась в территорию хаоса, на которой идет перманентная война всех против всех.

Ровносемь лет назад, 20 октября 2011 года, мятежники зверски убили многолетнего лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи. Убийство лидераДжамахирии стало поворотным моментом в истории страны. Из процветающегогосударства Ливия превратилась в территорию хаоса, на которой идет перманентная война всех против всех.Гражданскаявойна в Ливии, которая привела к свержению Каддафи, началась в феврале2011 года. Повстанцы быстро установили контроль над восточной частьюстраны, однако позже начали отступать под натиском войск полковника.Вновьв пользу мятежников ситуация поменялась 19 марта, когда в гражданскуювойну вмешалась авиация НАТО. Войска Каддафи, стоявшее у столицы бунтовщиков Бенгази начали постепенно откатываться назад. С этого моментаначалось контрнаступление повстанцев, закончившееся взятием столицыстраны Триполи в конце августа 2011 года. К началу октября в рукахполковника остались несколько городов, в том числе его родной Сирт.Мятежники несколько раз пытались штурмовать город, но неудачно. Тем не менее, сомнений ни у кого не было: рано или поздно Сиртпадет. Осознавал это и сам Каддафи. Понимая, что оставаться восажденном городе больше невозможно, полковник с верными ему людьмиутром 20 октября предпринял попытку прорваться на юг.Попути колонна внедорожников, в которой находился ливийский лидер,подверглась атаке авиации НАТО. Каддафи выжил, но был взят в плен.Полковнику предстояло пережить несколько страшных часов унижений ииздевательств. Расправу над ним мятежники записали на видео.Позже американское издание Global Post разобрало запись на кадры и сделало вывод, что пленного ливийского лидера перед смертьюизнасиловали. На кадрах видно, что истекающего кровью Каддафи ведутсквозь толпу. Затем некий мужчина зверски насилует повернутого к немуспиной ливийского лидера чем-то продолговатым, напоминающим палку.Впрочем, есть предположение, что это мог быть нож. Эту версию подтверждает алжирское информационное агентство "Algeria-ISP". Предположение о ноже подтверждают и в окружении одного из ближайших соратников Каддафи – генерала Абу Бакра Джабера Юниса.Другиемятежники били полковника по лицу, сыпали в него песок. Чудовищнаяпытка продолжалась с 9 до 12 часов. В общей сложности в очереди нарасправу с Каддафи стояли больше ста человек. Превозмогавшийнечеловеческую боль полковник ничем не мог ответить своим мучителям. Онлишь произнес в последние минуты жизни: "Позор вам! Вы не ведаетегреха?!"Тело Каддафи выставили на всеобщее обозрение в торговом центре в Мисурате. На рассвете 25 октября он был тайно похоронен в ливийской пустыне. Точное место его захоронения до сих пор неизвестно.Как до конца неясно и то, кто мог стоять за ликвидацией Каддафи. По мнениюпрезидента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, полковникамогли убить из-за резких высказываний, в частности, в отношении бывшегокатарского эмира Хамада бин Халифа Аль Тани.Экспертрассказал, что на одном из саммитов Лиги арабских государств ливийскийлидер обратил внимание на сильно располневшего катарского эмира, заявив,что тот уже не влезает в кресло, да и вообще похож на баррель (бочку снефтью). "Вот за это его убили. Эмир позеленел, побелел, выгляделстрашно. Это оскорбление", – сказал эксперт в эфире программы "Междутем" на телеканале "Звезда".Впрочем,многие уверены, что реальной причиной расправы над полковником сталиего инициативы, направленные на снижение мировой зависимости от доллара.С 1970-х годов торговля нефтью крепко связана с американской валютой: покупается ипродается черное золото только за "зеленый". Соответственно,переход на другие расчетные средства на рынке энергоносителей можетнанести серьезный удар по гегемонии доллара. Каддафи же вынашивал идею созданияпанафриканской валюты, обеспеченной золотом.Впрочем, сын Каддафи Саифаль-Ислам видит в ликвидации отца руку Франции. В частности, бывшегопрезидента Пятой республики Николя Саркози, который якобы в свое времяполучал деньги от Каддафи на ведение избирательной кампании. Но послетого, как французский лидер поддержал мятежников, в Триполи призвали французского лидера вернуть деньги. Саиф аль-Ислам уверен: стремление Саркози "замести следы" стало причиной убийства лидера Ливийской Джамахирии.Сейчас Ливия раздроблена и, по сути, представляет из себя аналог Сомали. Некогда процветающая страна разделена на несколько территориальных образований, а в некоторых районах хозяйничаютисламисты. "В настоящее время государства в Ливии не существует, это территория, где все воюют против всех", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.За власть в раздробленнойстране борются несколько центров силы. Один из них – признаваемоеЗападом Правительство национального единства (ПНЕ), другой – Всеобщийнациональный конгресс и, наконец, третий – Палата представителей Ливииво главе с генералом Халифой Хафтаром. Последний видится многими как наиболее вероятный объединитель Ливии.Впрочем,к перспективам воссоздания ливийского государства многие экспертыотносятся крайне скептически. По словам Евгения Сатановского,достаточных возможностей и сил для этого ни у кого нет.