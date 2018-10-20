Московское метро растет быстрыми темпами, подземка уже давно вышла за МКАД, улучшив транспортное сообщение в Новой Москве. До конца этого года будет запущен участок Некрасовской (или, как ее изначально называли – Кожуховской) ветки, сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин во время традиционного субботнего объезда.

Московскоеметро растет быстрыми темпами, подземка уже давно вышла за МКАД, улучшивтранспортное сообщение в Новой Москве. До конца этого года будет запущен участокНекрасовской (или, как ее изначально называли – Кожуховской) ветки, сообщилглава Стройкомплекса Марат Хуснуллин во время традиционного субботнего объезда.Для пассажиров откроетсяучасток от "Некрасовки" до "Косино". Работы на нем вышли нафинишную прямую, сообщил Хуснуллин. Сейчас здесь идет наладка и тестированиеоборудования.Но этом участке– четыре станции: "Косино","Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".Позже откроются еще пять станций и 15-километровая линия заработает в полномобъеме.Необычнойстанцией на ней станет "Нижегородская". Она будет общей сразу для двух линийметро – Некрасовской и Большой кольцевой.На станции будет две платформыи четыре пути: посередине рельсы для Некрасовской ветки, а по бокам – для БКЛ. По такомупринципу сейчас работают станции "Китай-город" и "Парк Победы".Некрасовскаялиния также будет имеет связь с Московским центральным кольцом, а такжерадиальными направлениями железных дорог."Мы не только интегрируем в сетьмосковского метро районы, не имеющие сегодня своих станций, но и уменьшимпассажиропоток на самой загруженной на сегодняшний день ветке —Таганско-Краснопресненской", – отметил заместитель мэра.Он напомнил,что на базе станции метро "Нижегородская" планируется построить одиниз самых крупных в Москве транспортно-пересадочных узлов. Здесь будут торговыецентра, остановки общественного транспорта, удобные парковки и развитаяинфраструтура.Розовая веткапройдет от микрорайона Некрасовка через Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино,Рязанский и Нижегородский. Она улучшит транспортное обслуживание 800 тысячжителей юго-востока столицы и города Люберцы.Также высокимитемпами идут работы на всем протяжении Большой кольцевой линии. Станции "Лефортово"и "Авиамоторная" планируется открыть для пассажиров уже в следующемгоду. "Сейчас здесь идет напряженная работа. Есть сложности, в первуюочередь связанные со станцией "Ржевская", – отметил глава столичногоСтройкомплекса.Северо-восточныйучасток Большого кольца, протяженностью 14 километров, включает в себя шестьстанций: "Шереметьевская", "Ржевская","Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и"Авиамоторная". Две последних будут запускаться в привязке ко второмуучастку Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской.Всегоже БКЛ будет состоять из 31 станции, ее общая протяженность побьет мировойрекорд по кольцевым линиям метро – 70 километров. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до"Делового центра" открылся вфеврале этого года.Марат Хуснуллин также рассказал оработах на новом участке Сокольнической линии. Там планируется завершитьпроходку до конца этого года, в начале 2019-го откроются четыре станции: "Филатовлуг ", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".Конечнаястанции метро "Столбово" будет пересадочной с одноименной станциейКоммунарской линии метро, которая пройдет от станции "Крымская"Московского центрального кольца до административно-делового центра вКоммунарке.