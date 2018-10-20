Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился матчами в Новосибирске и Челябинске. Сибирь забросила шесть безответных шайб в ворота минского Динамо, а Трактор в дополнительном периоде обыграл омский Авангард 2:1.

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился матчами в Новосибирске и Челябинске. "Сибирь" забросила шесть безответных шайб в ворота минского "Динамо", а "Трактор" в дополнительном периоде обыграл омский "Авангард" 2:1.Нападающий "Трактора" Игорь Полыгалов на 25 минуте распечатал ворота "Авангард". Этот гол оставался единственным до 50 минуты, пока Кирилл Петров не сравнял счет. Основное время завершилось с результатом 1:1, а на второй минуте овертайма Полыглов принес "Трактору" победу 2:1."Сибирь" уже на 19 секунде повела в счете после броска Дмитрия Саюстова. Через полторы минуты Павел Ткаченко забросил вторую шайбу, а перед самым перерывом Евгений Бодров довел преимущество сибиряков до трех шайб. Во втором периоде в ворота "Динамо" влетело еще три шайбы – отличились Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов. В третьем периоде счет не изменился – победа "Сибири" 6:0.У "Авангарда" осталось 30 очков, и он остается на втором месте в Восточной конференции. У "Трактора" 18 очков и 10 позиция. "Сибирь" идет 12-й с 10 очками. У минского "Динамо" 11 очков и последнее, 12 место на Западе.