В Керчи - похороны еще шести погибших в Политехническом колледже.

В Керчи — похороны еще шести погибших в Политехническом колледже.Предположительно, от взрыва сгорело несколько деревьев. Похоже, убийца превратил в полигон окрестности своего дома. Взрывал раз за разом. Тщательно готовился. Тренировался. Таких мест здесь несколько.Дом, в котором жил убийца, — в оцеплении. Соседи обходят его стороной. О Рослякове даже те, кто живут рядом, мало знают — неприметным был."Он обычно одевался, как все нормальные люди. Только кепку носил. Нелюдимый он был", — говорят соседи.Отца убийцы выводят из квартиры следователи. Пока не понятно, почему. Видно, что он подавлен.Следователи продолжают работу, а при школах Керчи открылись кабинеты психологической помощи. Специалисты из московского Центра экстренной психологической помощи проводят инструктаж для психологов, которые будут работать с детьми.Аня и Настя — студентки керченского колледжа. Были в столовой в момент взрыва. У Насти — контузия, частичная потеря слуха. Ане насквозь пробило ноги крупными болтами. Девушки чудом выбрались из того ада."После взрыва начала задыхаться от дыма и поползла по трупам. Кровь и стекла. Побежала по памяти. Еле воздуха хватило. Выбежала. Начала искать свою сестру. Нашла, слава Богу. Была счастлива очень, что нашла", — вспоминает Настя.Сквозь слезы девочкам трудно говорить. Не знают, смогут ли потом учиться в том самом колледже. Но пока главное — выжили. Трагедию не забудут никогда, она как рубец в их судьбе и судьбах многих других людей. Но главное, говорят, сестры, которые раньше часто ссорились, а теперь обещают всегда помогать друг другу, — любовь сильнее страха.В Керчи сняли режим "чрезвычайной ситуации".