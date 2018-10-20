Первая личная встреча министров обороны РФ Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу (СМОА плюс), которое открылось в Сингапуре в субботу, 20 октября.

Первая личная встреча министров обороны РФ Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), которое открылось в Сингапуре в субботу, 20 октября.Главы оборонных ведомств России и США пожали друг другу руки у входа в зал заседаний, передает телеканал "Россия 24".В краткой беседе глава Пентагона выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он добавил, что в США подобное тоже происходило, и чувства россиян американцам понятны.Министр обороны России поблагодарил коллегу и отметил необходимость принять все возможные меры, чтобы такие трагедии не повторялись.Перед заседанием Сергей Шойгу беседовал и с главами оборонных ведомств других стран. Отдельно в рамках визита запланирована встреча с коллегой из Сингапура.