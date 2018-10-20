Недопустимым считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион действия известных футболистов Кокорина и Мамаева, находящихся под стражей в Бутырском СИЗО по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве. По его мнению, эти два человека повели себя недопустимым образом, и, несмотря на то, что они известные футболисты, закон одинаков для всех.

Недопустимым считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион действия известных футболистов Кокорина и Мамаева, находящихся под стражей в Бутырском СИЗО по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве. По его мнению, "эти два человека повели себя недопустимым образом", и, несмотря на то, что они известные футболисты, "закон одинаков для всех".Александр Кокорин ранее признался, что одного из пострадавших в потасовке 8 октября — чиновника Минпромторга Дениса Пака — он оскорблял по национальному признаку. Кокорин и его брат Кирилл не только били Пака по лицу, но и советовали ему, корейцу по национальности, убираться в Китай.При этом митрополит Иларион считает, что в российском обществе есть прививка от национализма, и по одному прискорбному инциденту "нельзя судить обо всей стране и обо всем народе". Об этом заявил в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24".Еще одному известному спортсмену — бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову — по мнению священнослужителя, не следовало устраивать драку за пределами ринга после боя с ирландцем Конором Макгрегором. И здесь не имеет значения то, что боец таким образом пытался защитить свои религиозные и семейные ценности, считает он."Я думаю, что нет таких религиозных ценностей, которые надо было бы отстаивать при помощи кулаков", — отметил Иларион.По его словам, в спорте есть своя этика, и "не дело представителей религиозных традиций" диктовать правила спортивных состязаний, но в данном случае боец, "очевидно для всех, вышел за рамки этих правил".