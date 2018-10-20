Монако, проводивший первый матч под руководством тренера Тьерри Анри, потерпел очередное поражение в чемпионате Франции. В 10 туре монегаски проиграли в гостях Страсбуру 1:2. Александр Головин отыграл за Монако 90 минут.

"Монако", проводивший первый матч под руководством тренера Тьерри Анри, потерпел очередное поражение в чемпионате Франции. В 10 туре монегаски проиграли в гостях "Страсбуру" 1:2. Александр Головин отыграл за "Монако" 90 минут."Монако" хорошо начал и уже на 16 минуте мог выйти вперед. Стевен Йоветич со штрафного обвел стенку, но хозяев выручил вратарь Матс Селс. И тут же гости пропустили. Чудовищную ошибку допустил вратарь "Монако" Сейду Си, выронивший мяч за линию ворот после несильного удара Адриена Томассона.На этом неприятность монегасков не закончились. Сначала судья не засчитал гол Радамеля Фалькао, усмотрев микроскопический офсайд. Затем получил травму сам Радамель, которого пришлось заменить. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве. Самюэль Грансир угодил ногой по лицу нападающего "Страсбура" Антони Гонсалвиша и был удален. Пострадавшего пришлось заменить.На 85 минуте команда Головина пропустила второй мяч, — Лебо Мотиба реализовал выход один на один с Си. Лишь в самом конце встречи Юри Тилеманс с пенальти отыграл один гол. "Монако" снова проиграл 1:2 и с 6 очками остался на предпоследнем, 19 месте. "Страсбур" набрал 15 очков и поднялся на шестую строчку таблицы Лиги 1.