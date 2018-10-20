В Азовском море на месте крушения учебного самолета Л-39 российского Минобороны обнаружены два фрагмента тела. Найдены и подняты около 50 фрагментов самолета, поисковые работы продолжаются, рассказал источник в авиационных кругах.

В Азовском море на месте крушения учебного самолета Л-39 российского Минобороны обнаружены два фрагмента тела. Найдены и подняты около 50 фрагментов самолета, поисковые работы продолжаются, рассказал агентству ТАСС источник в авиационных кругах.Самолет Л-39 упал в море в четверг, 18 октября, в ходе планового учебно-тренировочного полета. Предположительно причиной могла быть техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта.Предполагаемое место катастрофы — район Должанской косы в полутора километрах от берега. Оба пилота смогли катапультироваться, но их местонахождение неизвестно до сих пор. По данным источника, взлетал Л-39 с аэродрома в Ейске — там базируется Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-морского флота России.Самолет Л-39 "Альбатрос" разработали в Чехословакии, первый полет этой модели состоялся в 1968 году. В 1972 году Л-39 выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран — участниц Организации Варшавского договора. Л-39 до сих пор является основной машиной для подготовки курсантов российских летных училищ.