Местонахождение фрагментов тел летчиков самолета Л-39, потерпевшего крушение в Краснодарском крае.

Известно, где находятся фрагменты тел летчиков самолета Л-39. 20 октября осуществлялся подъем останков обоих погибших летчиков.Л-39 потерпел крушение и упал в воду возле населенного пункта Должанская Краснодарского во время тренировочного полета.Причиной крушения могла стать техническая неисправность.Для подъема обломков фюзеляжа в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота с подъемным механизмом, передает РИА Новости.Утром работы будут продолжены, передает "Интерфакс".