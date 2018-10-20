Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что уже четыре года борются с раком. Что ждет артистов дальше и какие у них шансы на выздоровление рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что уже четыре года борются с раком. Что ждет артистов дальше и какие у них шансы на выздоровление рассказала ясновидящая Марианна Абравитова."У этого заболевания психосоматическая пригорода, то есть нервная система, психологическое состояние состояние души и у того, и у другого, а они люди тонкой душевной организации, было не в порядке", – заявила таролог .Рыбин и Сенчукова, как показали ясновидящей карты, очень переживательные, очень сочувствующие люди. Каждый из них пережил много трагичных событий. Они долгое время были в волнениях и переживаниях."Онкология является следствием такого душевного состояния. Ведь что такое рак? Это либо невозможность что-то принять, либо какие-то страшные обиды, либо невозможность отпустить каких-то умерших родных людей. То есть это перманентное состояние страдания, переживания", – отметила Абравитова.По словам таролога, так как артисты являются семьей, в классическом понимании, когда муж и жена – половины единого целого, у них и единое энергетическое поле, поэтому и получилось, что у них одинаковый диагноз."Они будут проходить все испытания вместе. Период трудный, но он трудный именно психологически. С другой стороны, хорошо, что они вместе. Каждый будет поддержкой для другого. Они будут понимать чувства друг друга. Они пройдут этот этап как единое целое", – заявила ясновидящая."Мой прогноз хороший, так как оба артиста являются очень духовными, глубоко верующими, любящими. Их любит большое количество людей, они несут в этот мир добро. Я вижу, что они очень добрые, душевные люди. Они пройдут это испытание и выйдут из этой печи закаленной сталью", – резюмировала Абравитова.