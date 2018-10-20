Модернизированные версии российских многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 обладают сравнимыми с более современным Су-35С возможностями.

Модернизированные истребители Су-27 и Су-30 сравнимы с более современным истребителем Су-35С.Изначально Су-27 менее приспособлены для уничтожения наземных целей. Однако уже у Су-27СМ есть бомбы с лазерным наведением и ракеты Х-29 и Р-77.На Су-27СМ3 установлен радар "Ирбис-Е", используемый и на Су-35С, а также новые двигатели большей мощности, обеспечивающие прирост дальности полета.Улучшены и двухместные самолеты Су-30 — они оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, что делает эти истребители еще более маневренными.Су-35С обладает наиболее выдающимися характеристиками из всех трех самолетов, но и менее современные модели не промах. Су-27СМ3 дешевле, а Су-30 идеально подходит для поражения наземных целей, пишет The National Interest.