Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве в отношении 15 граждан возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем...

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве в отношении 15 граждан возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, фигуранты действовали в автосалонах, расположенных на территории столицы. Злоумышленники заключали с потерпевшими договоры купли-продажи автотранспортных средств, в которых была прописана определенная стоимость, а затем требовали от них незаконную и необоснованную доплату.Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ. В ходе предварительного расследования с указанным уголовным делом соединены в одно производство еще 45 уголовных дел, возбужденных по статье 159 УК РФ."В результате обысков в автосалонах сотрудники полиции изъяли автомобили, мобильные телефоны, компьютеры, денежные средства, сим-карты, договоры, другие предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности участников группы", – пояснила И. Волк.В ноябре 2017 и весной 2018 года сотрудники полиции задержали одиннадцать активных участников и двух организаторов противоправной деятельности.В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. В отношении восьмерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще пятерых – в виде домашнего ареста, подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, двое граждан, один из которых является предполагаемым организатором преступного сообщества, объявлены в розыск. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.