Нападающий французского Пари Сен-Жемрен и сборной Бразилии Неймар высказался о своем возможном возвращении в испанскую Барселону. Бразилец назвал слухи об обратном трансфере несоответствующими действительности.

Нападающий французского "Пари Сен-Жемрен" и сборной Бразилии Неймар высказался о своем возможном возвращении в испанскую "Барселону". Бразилец назвал слухи об обратном трансфере несоответствующими действительности."Фальшивые новости", — именно такие слова написал форвард в своем личном Instagram на фоне обложки El Mundo Deportivo, которая утверждает о готовящейся сделке.Напомним, что ранее сообщалось о том, что Неймар и "Барселона" окончательно рассорились, подав друг против друга судебные иски. Главной причиной стали финансовые разногласия – форвард считает, что ему причитаются бонусные выплаты, в "Барсе" считают иначе.