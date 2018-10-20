Выборы в Афганистане начались с нескольких взрывов на избирательных участках.

Выборы в Афганистане начались с нескольких взрывов на избирательных участках. Несколько взрывов уже прогремели утром в субботу в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на очевидцев.Участки для голосования открылись в 32 провинциях страны. Исключение составляют провинции Газни (там выборы пройдут весной 2019 года) и Кандагар (состоятся на неделю позже из-за нападения талибов на офис губернатора). В ходе этой кампании граждане выберут депутатов нижней палаты парламента ("Волуси джирга") и Национальной ассамблеи страны.О мощности взрывов, о погибших и пострадавших официальных данных пока нет. Известно только, что прогремело три взрыва. "Выборы начались в хаосе", — сообщает агентство.Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за инциденты.В день выборов защиту избирателей обеспечивают более 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Силовые структуры переведены в повышенную боеготовность в связи с угрозами со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), выступающего против проведения выборов. Движение не признает выборы и заявило о намерении саботировать избирательный процесс.На территории Афганистана будут работать порядка пяти тысяч избирательных участков из 7,5 тысячи — почти треть останутся закрытыми по соображениям безопасности.