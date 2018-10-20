Новая, 74-я, серия российского мультсериала Маша и Медведь под названием Вот как бывает опубликована в Сети. Видео размещено в YouTube.

Новая, 74-я, серия российского мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Вот как бывает" опубликована в Сети. Видео размещено в YouTube.Серия уже попала в топ видеосервиса. За сутки мультик посмотрели 3,6 миллиона пользователей."Какому ребенку понравится жить по правилам: убирать за собой, учиться, вовремя делать уроки? Куда интереснее отправиться в веселое приключение с новыми друзьями. Только вот чем может закончится такое заманчивое путешествие?" – говорится в описании к 74-й серии "Маши и Медведя".