Злоумышленник, взломав страничку девушки в одной из социальных сетей, скачал ее личные фотографии и стал требовать денежные средства за их нераспространение...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в вымогательстве денежных средств.В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило заявление от 20-летней жительницы столицы. Потерпевшая пояснила, что неизвестный мужчина стал угрожать ей распространением личных фотоснимков с ее странички в одной из социальных сетей. Чтобы этого не случилось, он потребовал перевести на его счет денежные средства. Испугавшись, девушка перевела денежные средства на указанный счет. Злоумышленник на этом не остановился, а продолжил требовать дополнительно денежные средства. Тогда гражданка обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний неработающий москвич.Установлено, что молодой человек, взломав страничку девушки в одной из социальных сетей, скачал ее фотографии и стал требовать от нее денежные средства.Дознанием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93