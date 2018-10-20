Только имя Алеси Кафельниковой сошло с первых страниц скандальной хроники, как модель нашла повод для возвращения. В Сети появились голые фотографии красотки.

Только имя Алеси Кафельниковой сошло с первых страниц скандальной хроники, как модель нашла повод для возвращения. В Сети появились "голые" фотографии красотки.Снимки опубликовала сама Алеся. На модель во всей красе можно полюбоваться в Instagram."Falling into your ocean eyes", – поэтично подписала кадр Кафельникова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На черно-белом фото Алеся сидит на полу, обняв ноги. Томный взгляд девушки устремлен прямо в камеру. Рука слегка прикрывает грудь. Из одежды на 20-летней модели лишь грубые ботфорты.Поклонники Кафельниковой от такого вида едва не захлебнулись слюной. "Богиня", "Какая красота", "Грудь особенно красиво получилась", "Супер малышка", "Лесь, это просто вау", "Какие круглые формы", "Волшебно", – написали в комментариях к снимку фанаты Алеси.Отметим, что недавно девушка хвасталась, что нашла работу. Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа. Видимо, пикантная фотосессия еще одна попытка Алеси выйти из депрессии и заняться делом.