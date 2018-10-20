Первый канал удивил поклонников седьмого сезона шоу Голос. Во время слепых прослушиваний на сцену вышла Пелагея.

Первый канал удивил поклонников седьмого сезона шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний на сцену вышла Пелагея.Экс-наставница исполнила композицию аргентинской певицы Мерседес Сосы Alfonsina y el mar. Пение Пелагеи поразило весь зал.На чарующий голос повернулись трое членов жюри, причем исключительно мужчины – Константин Меладзе, Сергей Шнуров и Баста. Когда мелодия отзвучала и у не нажавшего кнопку наставника появилась возможность развернуть кресло, Ани Лорак выглядела конфуженной."Подстава", – вскрикнула пораженая Лорак. Однако Пелагею слова коллеги не тронули. Блондинка уверенно стояла на родной сцене и ярко улыбалась, явно давая понять наставнице, что ее мнение не особо важно в данной ситуации."За вами очень интересно будет наблюдать … Я буду смотреть и болеть за вас за всех. Да здравствует новая команда!" — произнесла Пелагея, и объяснила, что ее выступление – это просто подарок зрителям, в конкурсе участвовать она не будет.