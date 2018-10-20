Суббота оказалась богата на скандалы и громкие заявления от российских звезд. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Суббота оказалась богата на скандалы и громкие заявления от российских звезд. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Страшный диагноз артисты раскрыли в эфире НТВ на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Оказалось, что с болезнью супруги борются уже четыре года.Сначала странное пятно нашли у Натальи, потом у Виктора. Медики долго не могли поставить верный диагноз, в итоге время было упущено. Сейчас артисты прошли последний, 13-й, курс лучевой терапии. Результаты пока не известны, но Рыбин и Сенчукова надеются на лучшее.Лидер группы "Ленинград" тайком привел свою 26-летнюю избранницу Ольгу в ЗАГС. Для молодоженов специально оставили открытым черный ход.Церемония заняла меньше пяти минут. Молодые просто поставили подписи и забрали свидетельство о браке. Никаких речей и торжественной фотосъемки.Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина скоро станет мамой. По крайней мере так утверждают в окружении модели.Интересное положение Дарьи раскрыла ее подруга модель Кристина Крайт. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram видео с Клюкиной. На кадрах виден округлившийся животик Даши. Сама победительница шоу "Холостяк" новости не комментирует.Только имя Алеси Кафельниковой сошло с первых страниц скандальной хроники, как модель нашла повод для возвращения. В Сети появились "голые" фотографии красотки.Снимки разместила сама Леся. Модель решила похвастаться шикарными формами. Вышло очень интимно. На фотографиях Кафельникова одета только в грубы ботфорты, а сами снимки сделаны в черно-белом стиле.Звезда КВН Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом. Ей было 46 лет. Страшная авария произошла рано утром 20 октября на 28-м километре трассы Киев – Чоп. Неподалеку от села Мила автобус с артистами юмористического "Дизель-шоу" протаранил МАЗ.Марина Поплавская известна россиянам, как участница команды КВН "Девчонки из Житомира". В последние годы она выступала в "Дизель-шоу".ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В И СПЕЦИАЛЬНЫХ !