18-летний четверокурсник Владислав Росляков, обвиняемый в массовом убийстве в технологическом колледже в Керчи, не проходил программу патриотического воспитания МВД, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

18-летний четверокурсник Владислав Росляков, обвиняемый в массовом убийстве в технологическом колледже в Керчи, не проходил программу патриотического воспитания МВД, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Life выяснил, что деньги на покупку оружия и боеприпасов парень мог взять из тайника, где его бабушка хранила деньги. Пенсионерка заявила, что не может точно сказать, когда пропали 20 тысяч рублей.В квартире отца Рослякова продолжаются следственные мероприятия.В среду Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 16 студентов и пять работников колледжа, были ранены 50 человек. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа, передает РИА Новости.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", переквалифицированное позже на статью "Убийство".