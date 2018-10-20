Россиянин Михаил Бочкарев, которого власти Норвегии подозревали в шпионаже, сегодня прилетит в Москву.

Россиянин Михаил Бочкарев, которого власти Норвегии подозревали в шпионаже, сегодня прилетит в Москву. Об этом заявили представители Министерства иностранных дел России.В ведомстве отметили, что ждут от Осло официальных извинений за фальшивые обвинения. Сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева арестовали в норвежской столице месяц назад за то, что он якобы собирал информацию через беспроводные сети в парламенте Норвегии.В посольстве России тут же заявили, что дело носит надуманный характер.Накануне Михаила Бочкарева освободили из тюрьмы, передает телеканал "Россия 24".