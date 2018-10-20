Глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион в эфире телеканала Россия 24 пояснил отношение РПЦ к Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

Глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24" пояснил отношение РПЦ к Константинопольскому Патриарху Варфоломею. По словам митрополита, действия Варфоломея по церковным канонам считаются расколом, поэтому "для нас сейчас Константинопольский Патриарх является раскольником".Как заявил митрополит Иларион в программе "Церковь и мир", РПЦ не признает за Варфоломеем права решать судьбы поместных Церквей и каким-либо образом менять каноническую территорию.Также РПЦ осуждает решение Константинопольского Синода об отмене указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве.15 октября Московский патриархат полностью разорвал отношения с Константинополем.Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X и Патриарх Сербский Ириней призвали Константинопольского Патриарха Варфоломея вернуться к братскому диалогу с РПЦ.Патриархи в совместном послании указывают, что признание Константинополем права Украинской православной церкви Киевского патриархата на автокефалию положит "долгосрочное разделение между всеми членами Православной церкви".