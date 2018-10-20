В Японии завершился чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Впервые золотые медали достались команде Сербии, обыгравшей в финале сборную Италии.

В Японии завершился чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Впервые золотые медали достались команде Сербии, обыгравшей в финале сборную Италии.Финальный матч выдался очень напряженным и продолжался пять партий. И все же победу праздновали волейболистки Сербии 3:2 (21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12). Сербская команда впервые стала чемпионом мира.На третьем месте китаянки, выигравшие у голландок. Сборная России сошла с дистанции на втором групповом этапе.