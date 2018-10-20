Российский пилот Williams Сергей Сироткин прокомментировал слухи о его возможном расторжении сотрудничества с конюшней. Россиянин заявил, что не исключает такого развития событий.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин прокомментировал слухи о его возможном расторжении сотрудничества с "конюшней". Россиянин заявил, что не исключает такого развития событий."Я не особо обращаю внимание на слухи подобного рода, которые появляются на протяжении моей карьеры, — признается Сироткин, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на GPToday.Com. – Я знаю, что не в состоянии сделать нечто больше, нежели сейчас. Что произойдет, то произойдет. Я продолжу выполнение своей работы как можно лучше".Ранее заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс заявила, что собирается пригласить в команду другого гонщика. Одним из наиболее приоритетных вариантов называется Эстебан Окон, который нынешний сезон проводит в Racing Point Force India.