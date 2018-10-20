В столице задержаны двое мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ на Большой Лубянке. Инцидент произошел накануне около 10 часов вечера. Задержаны граждане 1986 и 1981 годов рождения, оба утверждают, что нигде не работают.

В столице задержаны двое мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ на Большой Лубянке. Инцидент произошел накануне около 10 часов вечера. По словам источника "Интерфакса", задержаны граждане 1986 и 1981 годов рождения. Оба утверждают, что нигде не работают. По факту произошедшего начата проверка.В ноябре 2015 года дверь здания ФСБ на Лубянке пытался поджечь художник-акционист Павел Павленский. После этого суд признал его виновным в повреждении объекта культурного наследия, приговорив к крупному штрафу.А в марте нынешнего года в столице задержали 66-летнего приезжего из Астрахани, который пытался устроить пожар у входа в приемную ФСБ на Кузнецком мосту: к моменту задержания мужчина уже успел облить стену возле приемной горючей жидкостью. На него был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".