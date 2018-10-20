В Крыму обратился за медицинской помощью еще один пострадавший в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи - это 16-летний подросток с легкими травмами. По сообщению пресс-службы Минздрава Крыма, он сам пришел в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

В Крыму обратился за медицинской помощью еще один пострадавший в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи — это 16-летний подросток с легкими травмами. По сообщению пресс-службы Минздрава Крыма, он сам пришел в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.Таким образом, на сегодняшний день пострадавшими после взрыва и стрельбы в колледже в Керчи считаются 46 человек, передает "Интерфакс". В больницах Крыма проходят лечение 23 человека, столько же пострадавших после трагедии в колледже перевезли из больниц Крыма в медицинские учреждения Краснодарского края и Москвы.В среду, 17 октября, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в столовой учебного заведения, а затем открыл стрельбу из ружья. Его жертвами стали 20 человек, в том числе пять работников колледжа. Стрелок также покончил с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", переквалифицированное позже на статью "Убийство". В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.