По заявлению саудитов, журналист-оппозиционер Джамаль Хашогги погиб в результате драки в саудовском консульстве в Стамбуле, куда пришел оформлять бумаги перед свадьбой. Эта история расшатывает миропорядок.

По заявлению саудитов, журналист-оппозиционер Джамаль Хашогги погиб в результате "драки" в саудовском консульстве в Стамбуле, куда пришел оформлять бумаги перед свадьбой. Эта история расшатывает миропорядок.Этого признания в Турции ждали 18 дней – с того момента, как журналист Джамаль Хашогги пропал в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Версия о том, что к исчезновению и, возможно, убийству причастны 15 сотрудников саудовских спецслужб, была основной.И вот в эфире государственного телевидения Саудовской Аравии ведущий зачитал заявление местной прокуратуры: "Предварительное расследование исчезновения подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашогги показало, что дискуссия с людьми, которых он встретил в консульстве в Стамбуле, привела к драке, которая стала причиной его гибели. Да упокоится его душа. Гособвинение продолжает расследование и проводит допрос 18 подозреваемых, которых арестовали в связи с преступлением".О том, что Саудовская Аравия подтвердит версию о неких неконтролируемых сотрудниках спецслужб, журналисты написали ранее. Washington Рost, где работал Джамаль Хашогги, даже обвинил госсекретаря США Майкла Помпео, что именно он мог подсказать эту версию саудовским властям, чтобы те смогли вывести из-под удара членов королевской семьи и кронпринца Мухаммеда бин Салмана.Журналисты выяснили, что сразу несколько подозреваемых в убийстве Хашогги служили в личной охране принца. На этом фоне многие издания критикуют США — основного партнера саудовской Аравии — за отсутствие какой-либо внятной реакции. Тем более что Хашогги в последние годы жил в США и работал в американской газете. Дональд Трамп вновь напомнил: Эр-Рияд — ключевой партнер Вашингтона на Ближнем Востоке, и конфликт с саудитами будет стоить слишком дорого в прямом смысле."Я не хочу смотреть в глаза главам Boeing и Lockheed Martin и говорить: "Кстати, мы заберем у вас прибыль в 25 миллиардов". Они говорят, что была драка. В ближайшее время они представят нам полный доклад. Уже арестовано много людей, и это — хороший первый шаг. У нас есть вопросы, мы будем работать по этой теме вместе с Конгрессом. Я предпочел бы, чтобы мы не использовали в качестве возмездия отмену контрактов на 110 миллиардов, ведь это означает потерю 600 тысяч рабочих мест", — подчеркнул Трамп.Друг и коллега Хашогги Туран Кашлыкчы организовал импровизированную пресс-конференцию у входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и выступил с резким заявлением. "Трамп сказал, что не хочет отменять поставки оружия в Саудовскую Аравию даже после того, что королевство сделало с Хашогги, который имел вид на жительство в США. Это — позор для граждан Америки! Администрация защищает интересы оружейного лобби. Мы надеемся на поддержку Конгресса и ведущих СМИ в США, которые будут следить за этим до конца и добиваться справедливости", — подчеркнул Кашлыкчы.Само убийство друзья журналиста называют актом терроризма против всей свободной прессы. В Турции сейчас продолжается поисковая операция. Ни тело Хашогги, ни его останки пока не найдены. Обыски дважды прошли в самом консульстве и резиденции консула. Турецкая сторона считает, что останки Хашогги перевозили из здания в здание на одном из консульских микроавтобусов.Следователи побывали и в так называемом Белградском лесу в пригороде Стамбула, куда, по некоторым данным, направился тот самый черный автомобиль с останками Хашогги.Также стало известно, что после задержания подозреваемых в убийстве Хашогги в Саудовской Аравии своих постов лишился ряд саудовских генералов, в частности, Рашид бен Хамад аль-Мухаммеди, Абдалла бен Халифа аш-Шаиа, Мухаммед бен Салех и советник наследного принца генерал Ахмед Асири. Именно его, по данным СМИ, саудовские власти готовятся признать возможным организатором убийства.Король Саудовской Аравии предпринял еще один шаг — он поручил наследному принцу, тому самому Мухаммеду бин Салману, провести реорганизацию разведслужб страны.