Одиннадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился в Екатеринбурге, где Урал принимал самарские Крылья Советов. Встреча завершилась вничью 1:1.

Одиннадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился в Екатеринбурге, где "Урал" принимал самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась вничью 1:1."Урал" очень агрессивно начал встречу, и на четвертой минуте Эрик Биефалви поразил ворота волжан. Но этот гол был отменен судьей Алексеем Сухим из-за положения вне игры у полузащитника уральцев. Однако хозяева продолжали действовать активно, и на 29 минуте Андрей Панюков добился успеха, использовав передачу все того же Бикфалви. Этот гол остался единственным в первой половине встречи.Во втором тайме у гостей на поле появился Евгений Башкиров, ожививший игру "Крыльев". Именно он на 51 минуте начал атаку, которую продолжил Жоан Молло, а завершил точным ударом Максим Канунников. Вскоре волжане остались в меньшинстве после удаления Виталия Денисова. Но "Урал" не извлек выгод из своего численного преимущество В конце встречи составы команд стали равными после удаления Алексея Евсеева, и "Крылья Советов" едва не вырвали победу. Однако встреча завершилась вничью 1:1."Урал" набрал 12 очков и занимает 9 место. У "Крыльев Советов" 11 очков и 11 позиция в таблице российской премьер-лиги.