Во время беседы студенты узнали о способах решения конфликтных ситуаций, также им напомнили о правилах поведения на улице и в общественных местах..

Инспекторы Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тверскому району провели профилактическую беседу в общежитии Академического музыкального училища.Начальник ПДН Тверского района капитан полиции Валентина Аникеенко напомнила учащимся училища о правилах поведения на улице, а также правилах собственной безопасности.Старший инспектор майор полиции Наталия Терешкина и инспектор старший лейтенант полиции Ольга Павлова рассказали подросткам, как вести себя в темное время суток, о том, какие правила нужно соблюдать, находясь в общественных местах, а также о мерах предосторожности при пересечении автомобильных дорог.Также в рамках профилактической беседы студенты узнали о способах решения конфликтных ситуаций и куда можно обратиться за помощью в случае их возникновения. Кроме того, сотрудники полиции рассказали об административной ответственности, предусмотренной за мелкое хулиганство, участие в несанкционированных митингах и о наказании за совершение проступка.Учащиеся активно задавали инспекторам интересующие вопросы, а после лекции оживленно обсуждали прослушанную информацию.Педагоги поблагодарили инспекторов ПДН ОМВД России по Тверскому району за интересную лекцию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60