Спасателям за ночь удалось разобрать более 80 процентов завалов на месте взрыва, прогремевшего в цехе завода Авангард в деревне Малые Колпаны под Гатчиной (Ленинградская область).

Спасателям за ночь удалось разобрать более 80 процентов завалов на месте взрыва, прогремевшего в цехе завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны под Гатчиной (Ленинградская область). Такие данные сообщают представители ГУ МЧС региона.Как уточняется, 80 процентов завалов было разобрано к 7 часам утра. В настоящее время известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли, передает ТАСС. Двое остаются в больнице.В работе по ликвидации последствий происшествия привлечены 224 человека и 66 единиц спецтехники.Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику и кемпинговую мебель, раздался днем 19 октября. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. После обнаружения четырех тел на месте ЧП дело было переквалифицировано на статью "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК России.Следователи пока не называют причину взрыва. Одна из версий – нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции.Задержан главный инженер завода "Авангард". Его подозревают в том, что он допустил к производству в цех (участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса) неустановленных лиц, которые не были трудоустроены на заводе и не имели соответствующих допусков для таких работ.