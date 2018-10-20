Правоохранители напомнили ребятам о мерах личной безопасности, которые необходимо соблюдать пешеходам.

Инспекторы ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району и члены народной дружины провели встречу с воспитанниками специальной школы-интерната города Киржача.Правоохранители побеседовали в ребятами о мерах личной безопасности, которые необходимо соблюдать всем пешеходам. Подробно инспекторы остановились на темах правильного пересечения проезжей части на нерегулируемых пешеходных переходах и важности использования световозвращающих элементов. Полицейские отметили, что в осенне-зимний период, когда сумерки наступают рано, фликеры помогают водителям автомобилей увидеть человека на достаточном расстоянии и избежать трагедии.Сотрудники отделения ГИБДД и их добровольные помощники напомнили ребятам о правилах поведения в автомобиле и общественном транспорте, а затем продемонстрировали мультфильм, сюжет которого построен на правилах дорожного движения.В завершении урока безопасности все воспитанники школы-интерната получили в подарок световозвращающие значки.