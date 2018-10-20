Командами, показавшими лучший результат, стали УМВД России по городу Владимиру, ОМВД России по Александровскому району и МО МВД России «Ковровский».

С 18 по 19 октября в городе Муроме проходил лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по стрельбе из пистолета Макарова, посвященного памяти сержанта милиции Алексея Ганина, погибшего при исполнении служебных обязанностей.В течение двух дней более 100 сотрудников полиции из всех районов области соревновались в меткости.В церемонии открытия приняли участие врио начальника МО МВД России «Муромский» подполковник полиции Максим Резник, председатель спортивного комитета администрации округа Муром Александр Белянцев, начальник ОРЛС МО МВД России «Муромский» подполковник внутренней службы Андрей Красноперов, председатель совета ветеранов МО МВД России «Муромский» майор милиции в отставке Валерий Жестков, председатель Общественного совета при МО МВД России «Муромский» Александр Маслов, мать погибшего сотрудника – член общественного совета при МО МВД России «Муромский» Татьяна Ганина.На торжественном открытии врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» подполковник полиции Максим Резник поздравил участников с началом спортивных состязаний и пожелал спортсменам честной борьбы и яркой победы. Затем участники соревнований почтили память сержанта милиции Алексея Ганина минутой молчания, а организаторы мероприятия вручили цветы и памятные подарки матери погибшего сотрудника.Почетное право поднять флаг Российской Федерации предоставилось представителям команд-победителей прошлого года - ОМВД России по Александровскому району и ЦПП УМВД России по Владимирской области.В первый день соревнований полицейские выполняли упражнение «ПБ-2» (стрельба по мишени с дистанции 25 метров, стоя, с одной руки). Участникам соревнований предстояло порязить мишень максимальное количество раз за 20 секунд в 2 серии по 10 выстрелов.Во второй день соревнований полицейские выполняли упражнение «ПБ-8» (скоростная стрельба по мишени с дистанции 25 метров с перемещением, стоя, с одной или двух рук). В этом упражнении перед участниками стояла задача последовательно поразить четыре мишени «поясная фигура», сделав 8 выстрелов (по 2 в каждую мишень). Время на выполнение одной серии также составляло 20 секунд.Самой меткой среди сотрудниц стала Наталья Кострюкова, представляющая УМВД России по городу Владимиру, которая показала лучший результат в обоих упражнениях. Среди мужчин в упражнении "ПБ-8" максимальное количество очков набрал Александр Еремичев, представляющий ОМВД России по Вязниковскому району, а лучший результат в упражнении "ПБ-8" продемонстрировал сотрудник УМВД России по городу Владимиру Евгений Козлов.В командном первенстве победителями первой группы стали команды УМВД России по городу Владимиру, ОМВД России по Александровскому району и МО МВД России «Ковровский». Стройка лидеров среди команд второй группы распределилась следующим образом: ОСН "ГРОМ" УНК УМВД России по Владимирской области завоевал первое место, ЦПП УМВД России по Владимирской области - второе, а третье место заняла команда ОМВД России по Меленковскому району.