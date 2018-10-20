Под завалами обрушившихся помещений завода по производству пиротехники, где накануне прогремел взрыв, может оставаться еще один пострадавший.

Под завалами обрушившихся помещений завода по производству пиротехники, где накануне прогремел взрыв, может оставаться еще один пострадавший.На месте трагедии в Гатчинском районе Ленинградской области продолжается разбор завалов. Взрыв, прогремевший в пятницу на заводе по производству пиротехники "Авангард", унес жизни четырех человек. Еще 11 пострадали, двое из них с травмами доставлены в стационар местной больницы. Один из них уже готовится к выписке, второй доставлен вертолетом Всероссийского центра медицины катастроф в областную больницу, Состояние этой работницы завода оценивается как стабильно тяжелое.Также на предприятии в момент взрыва находился несовершеннолетний ребенок — девочка 2005 года рождения. Она находится в педиатрическом отделении больницы в Гатчине, ее состояние врачи оценивают как хорошее.К утру субботы было разобрано почти 80% завалов. Под оставшимися обломками спасатели надеются найти еще одного пострадавшего, о состоянии которого пока ничего неизвестно. "До 12.00 планируется завершить работу по разборке завалов, там может находиться еще один человек", — сказал собеседник агентства "Интерфакс".Технологический взрыв в одном из цехов производящего пиротехнику завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны Гатчинского района произошел в пятницу, 19 октября. Здание предприятия частично обрушилось.По факту взрыва заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В рамках расследования гибели работников задержан главный инженер предприятия. Его подозревают в допуске к производству неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ.