В пятницу депутаты Херсонского городского совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального.

В пятницу депутаты Херсонского городского совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального. "За" высказались 33 депутата из 38, "против"- никто, сообщает ТАСС.В 2014 году на Украине было отменено действие закона о региональных языках. В украинских районах с заметным числом нацменьшинств такими языками были русский, венгерский и румынский.С осени этого года на Украине насаждается использование украинского языка как "языка межэтнического общения и понимания".