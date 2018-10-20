Туринский Ювентус не смог победить Дженоа в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, проходившая в Турине, завершилась вничью 1:1. Предыдущие восемь встреч чемпионы Италии выиграли.

Туринский "Ювентус" не смог победить "Дженоа" в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, проходившая в Турине, завершилась вничью 1:1. Предыдущие восемь встреч чемпионы Италии выиграли."Ювентус" вышел вперед на 18 минуте после удара Криштиану Роналду. Португалец забил свой пятый мяч в нынешнем первенстве и 400-й в чемпионатах большой пятерки. Но во втором тайме генуэзцы отыгрались благодаря голу Даниэля Бессы. Все попытки "Юве" продлить победую серию оказались тщетными.Также завершилась и другая серия. Нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пионтек неизменно забивал в предыдущих шести встречах. На этот раз поляк ушел с поля без гола. Однако Пионтек с 9 забитыми мячами остается лучшим бомбардиром чемпионата Италии.