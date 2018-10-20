Самолеты западной коалиции, возглавляемой США, атаковали две деревни на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Самолеты западной коалиции, возглавляемой США, атаковали две деревни на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство SANA, убиты 62 мирных жителя.В четверг поселок ас-Суса уже подвергся авиаудару. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, члены террористических организаций сумели захватить территорию в 20 километров между селами Хаджин и Эс-Суса.Боевики укрепились на восточном берегу реки Евфрат из-за попустительства проамериканских сирийских отрядов, пишет РИА Новости.