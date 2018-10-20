Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью оказался в центре скандала. После матча с Челси он едва не подрался со своим коллегой Маурицио Сарри и его помощникам.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оказался в центре скандала. После матча с "Челси" он едва не подрался со своим коллегой Маурицио Сарри и его помощникам."Челси" благодаря голу Росса Баркли сравнял счет в добавленное время. Помощник Сарри Марко Янни так бурно радовался этому голу, что разгневал Моуринью. Португалец с кулаками бросился к тренерской скамейке "синих", и только охрана сумела предотвратить драку.Инцидент был быстро исчерпан. Сарри и его ассистент принесли извинения Моуринью. Тот в свою очередь признал, что погорячился. Однако не исключено, что оба тренера будут оштрафованы.