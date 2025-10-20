Двое жителей Юрьев-Польского района осуждены за кражу 115 килограммов медных обрезков с завода, где они работали. Местный районный суд назначил им штрафы в размере 85 и 100 тысяч рублей, сообщили

Двое жителей Юрьев-Польского района осуждены за кражу 115 килограммов медных обрезков с завода, где они работали. Местный районный суд назначил им штрафы в размере 85 и 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, воры действовали по отработанной схеме в течение трех месяцев – с сентября по декабрь 2024 года. Один из