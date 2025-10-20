В своем заявлении она поблагодарила команду и региональные власти.

Глава администрации города Суздаля Алиса Бирюкова сообщила об истечении срока своих полномочий и уходе с поста. В своем заявлении она поблагодарила команду и региональные власти за поддержку в реализации масштабной программы развития города, связанной с празднованием его 1000-летия.«Вскоре истекает срок моих полномочий в должности главы администрации Суздаля. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто прошел этот двухлетний путь вместе со мной, работая на благо города», — Бирюкова в своем Telegram-канале.Она подчеркнула, что период подготовки к юбилею города, ставшего жемчужиной «Золотого кольца», был «очень непростым и очень насыщенным». Бирюкова выразила уверенность, что заложенные основы позволят укрепить значение Суздаля как одной из признанных туристических и потенциальной культурной столицы страны.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .