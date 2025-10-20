Для нового маршрута, который соединит Юрьевец и Юго-Западный район Владимира, набирают водителей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. На минувшей

Для нового маршрута, который соединит Юрьевец и Юго-Западный район Владимира, набирают водителей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. На минувшей неделе глава региона провел личный прием жителей Ленинского района, в ходе рабочей встречи были затронуты в том числе вопросы обеспеченья людей общественным транспортом. Из соцсетей Александра Авдеева В поле внимания граждан