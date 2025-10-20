В Меленках завершился первый этап благоустройства сквера на улице Комсомольской.

В Меленках завершился первый этап благоустройства сквера на улице Комсомольской. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Преображение территории проходило в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На работы потратили около 12 млн рублей.Специалисты подрядной организации подготовили площадку и подсыпали грунт. В сквере построили декоративное ограждение, выложили дорожки из брусчатки и создали зону отдыха. Здесь установили новые лавочки и урны, а также антивандальные фонари. Местную речку углубили, а берега укрепили. Жители и гости города положительно оценили произошедшие изменения.«Я как руководитель всероссийского партийного проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе лично оценил работу подрядчика. Как говорится, всё сделано на совесть. Мы продолжаем благоустраивать наши города, они становятся современными и приятными для жизни! Впереди много работы. Будет ещё лучше!» — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.На 2026 год намечен второй этап благоустройства меленковского сквера на Комсомольской.