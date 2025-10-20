Избрание нового руководителя стало итогом преобразований.

Анатолий Курганский, который с 2015 года возглавлял администрацию Камешковского района, избран первым главой Камешковского муниципального округа. Об этом министр внутренней политики региона Татьяна Адулова.Избрание нового руководителя стало итогом преобразований: в апреле 2025 года поселения района объединились, создав Камешковский муниципальный округ. В сентябре был избран первый созыв Совета народных депутатов округа.Анатолий Курганский известен как опытный руководитель, который активно занимается развитием экономики и социальной сферы на территории.