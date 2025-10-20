Борис Леонтьев родился в 1921 году в деревне Афанасьево Александровского района.

Поисковики Ставропольского края совместно со Следственным комитетом России установили фронтовую судьбу и место захоронения уроженца Владимирской области, летчика Бориса Леонтьева, который с 1942 года числился пропавшим без вести.Борис Леонтьев родился в 1921 году в деревне Афанасьево Александровского района. В 1941 году он окончил Тбилисскую военную авиационную школу пилотов в звании сержанта и был направлен на Северо-Кавказский фронт.Благодаря работе с архивными документами Центрального архива Министерства обороны РФ, поисковикам удалось выяснить, что 9 августа 1942 года после выполнения боевого задания летчик потерпел аварию при посадке и получил тяжелое ранение. На следующий день, 10 августа 1942 года, сержант Леонтьев скончался в лазарете.Мемориальная доска в знак вечной памяти о подвиге пилота Великой Отечественной войны на его могиле в селе Добровольном Курского муниципального округа Ставропольского края.Родственники Бориса Леонтьева, проживающие в Александрове, выразили благодарность всем участникам поисковых работ за установление фронтового пути героя.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .